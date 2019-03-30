Неизвестные в Москве избили охранника и похитили 6 млн рублей

Злоумышленники связали сторожа скотчем и пластиковыми хомутами, а также отобрали телефон и рацию.

Неизвестные напали и избили охранника фирмы, которая занимается продажей косметики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

По данным издания, трое мужчин в масках проникли в помещение офисного здания, расположенного по адресу: Варшавское шоссе, 36, стр. 8., избили охранника предметом, похожим на монтировку, а затем связали его скотчем и пластиковыми хомутами.

Злоумышленники отобрали у него телефон и рацию, а из сейфа унесли около 6,2 миллионов рублей. По факту преступления заведено дело о разбое в особо крупном размере.

А ранее в Москве напали на пенсионерку — ограбили на два миллиона и избили.