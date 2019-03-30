В Магнитогорске в повреждённый взрывом дом жильцы могут вернуться в апреле

Для тех, кто не готов возвращаться в свои квартиры, власти продлят выплаты за аренду жилья.

Дом в Магнитогорске по улице Карла Маркса, 164, который частично обрушился от взрыва бытового газа, на основании обследования и заключения Главгосэкспертизы признали пригодным для проживания.

— Межведомственная комиссия … приняла решение о том, что многоэтажка пригодна для дальнейшего проживания. C 1 апреля 2019 года все желающие жители дома смогут вернуться в свои квартиры, — сообщается на официальном сайте Правительства Челябинской области.

Для тех, кто решил дождаться окончания строительно-монтажных работ, власти ещё на три месяца продлили выплаты компенсаций средств на аренду жилья. Кроме того, в течение трёх месяцев деньги будут выплачиваться и тем, кто вовсе не намерен возвращаться в дом на Карла Маркса, 164, но ещё не приобрёл новую квартиру.

Сейчас в многоквартирном доме делают косметический ремонт. С 1 апреля начнётся благоустройство прилегающей территории. Все работы планируют закончить ко Дню Магнитогорска, который будут отмечать с 28 по 30 июня.

Напомним, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в жилом доме на улице Карла Маркса случился взрыв газа, рухнул целый подъезд, 39 человек погибли.