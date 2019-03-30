В Башкирии ставшая мамой в 15 лет сирота нашла семью через соцсети

Читайте также

В Башкирии ставшая мамой в 15 лет сирота нашла семью через соцсети

13

Фото: © VK/Свято-Елисаветинское сестричество милосердия

Супруги Рамазановы вырастили 17 детей и надеются, что подружатся с Таней и её дочкой.

В Башкирии сирота, которая стала мамой в 15 лет, нашла семью. Девушка около года провела в ресурсном центре, а теперь приёмные родители забрали её домой. Об этом сообщает ГТРК Башкортостан.

Татьяна искала себе и дочери родителей, боясь, что её могут разлучить с малышкой Айлиной. На распространённую в соцсетях просьбу подростка забрать их с дочкой из ресурсного центра откликнулись сотни человек. Девушке пришлась по душе семья из Архангельского района Башкирии — супруги Рамазановы вырастили 17 детей, а недавно стали опекунами мальчика-инвалида.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/wall-53132577_3256" target="_blank">Свято-Елисаветинское сестричество милосердия</a></p>

Не могу выразить свои чувства. Это только благодарность и радость, что всё, наконец, закончилось, — сказала девушка.

В планах у Тани — окончить школу и стать врачом.

Ранее Лайф писал, что в Башкирии учителя-депутата уволили из-за видео с приставанием к школьнице.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×