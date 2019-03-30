В Башкирии ставшая мамой в 15 лет сирота нашла семью через соцсети

Супруги Рамазановы вырастили 17 детей и надеются, что подружатся с Таней и её дочкой.

В Башкирии сирота, которая стала мамой в 15 лет, нашла семью. Девушка около года провела в ресурсном центре, а теперь приёмные родители забрали её домой. Об этом сообщает ГТРК Башкортостан.

Татьяна искала себе и дочери родителей, боясь, что её могут разлучить с малышкой Айлиной. На распространённую в соцсетях просьбу подростка забрать их с дочкой из ресурсного центра откликнулись сотни человек. Девушке пришлась по душе семья из Архангельского района Башкирии — супруги Рамазановы вырастили 17 детей, а недавно стали опекунами мальчика-инвалида.

— Не могу выразить свои чувства. Это только благодарность и радость, что всё, наконец, закончилось, — сказала девушка.

В планах у Тани — окончить школу и стать врачом.

Ранее Лайф писал, что в Башкирии учителя-депутата уволили из-за видео с приставанием к школьнице.