Дизайнер Гера Скандал рассказал о конфликте вокруг отмены New Fashion Week

Он утверждает, что с участников мероприятия было собрано около 20 миллионов рублей.

Дизайнеры, которых обманули организаторы детского New Fashion Week в Москве, устроили собственный модный показ. Об этом заявил хедлайнер мероприятия, российский дизайнер Гера Скандал.

— Мероприятие в пятницу состоялось, но не благодаря организаторам, а усилиям дизайнеров, которые нашли новое место проведения показа, — сказал он РИА "Новости", добавив, что остальные запланированные показы не состоятся.

По словам Геры Скандала, организаторы перестали выходить на контакт. При этом собранные с дизайнеров деньги, видимо, им никто возвращать не собирается. А сумма не маленькая — порядка 20 миллионов рублей. Как уточнил модельер, с родителей маленьких моделей собрали деньги за проживание, но не провели оплату гостиницы. В итоге они остались на улице. По его словам, родители и дизайнеры собираются написать коллективное заявление в полицию.

Ранее Лайф писал, что из-за отмены одного из крупнейших модных показов в России дизайнеры устроили бунт. Они заявили, что их "просто кинули на деньги".