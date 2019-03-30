Китайские корабли вошли в акваторию спорных с Японией островов

Четыре патрульных корабля морской полиции КНР вошли в зону у необитаемых островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. По данным местных СМИ, береговая охрана потребовала от китайских сторожевиков покинуть акваторию.

Сенкаку фактически находятся под контролем Токио, однако Пекин считает их своими незаконно оккупированными территориями. Китайские корабли постоянно курсируют возле спорных островов и иногда демонстративно заходят в прибрежную зону. После недавнего аналогичного случая канцелярия премьер-министра Японии даже создала штаб кризисного реагирования.