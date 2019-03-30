В Москве до 5 апреля закрыли участок Сокольнической линии метро

В Москве до 5 апреля закрыты станции "Красносельская", "Сокольники", "Преображенская площадь", "Черкизовская" и "Бульвар Рокоссовского" Сокольнической линии метрополитена. Они вернутся к обычному режиму утром 6 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.
Закрытие станций на неделю связано со строительством участка Большой кольцевой линии (БКЛ). Пассажирам рекомендуют пользоваться станциями других линий столичной подземки и Московским центральным кольцом (МЦК).
Также в течение недели между "Комсомольской" и "Черкизовской" с остановками у закрытых станций будут с минутным интервалом курсировать бесплатные автобусы. Кроме того, пассажиры смогут совершать бесплатные поездки на трамвае № 13 — на нём можно без пересадок добраться до станции "Бульвар Рокоссовского" от "Комсомольской".
Отметим, что в феврале эти станции метро уже закрывались — также в связи со строительством БКЛ.
Напомним, до конца года в столице откроют минимум восемь новых станций метро.
Ранее Лайф сообщал, что Сокольническую линию метро проведут до Новой Москвы.
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