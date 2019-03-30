Эксперты составили топ-10 самых продаваемых хэтчбеков и лифтбеков в России

В прошлом году россияне приобрели 246,3 тысячи новых легковых автомобилей этого сегмента.

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг десяти самых популярных хэтчбеков и лифтбеков в России.

В 2018 году в России купили 246,3 тысячи новых легковых автомобилей в кузовах хэтчбек и лифтбек, что на 18% больше, чем годом ранее.

Самый продаваемый в стране хэтчбек — KIA Rio X-Line. Его приобрели 40,7 тысячи россиян, что в 2,2 раза больше, чем в 2017 году. Далее идёт отечественная LADA Granta — лифтбеки и хэтчбеки этого семейства купили 37,4 тысячи россиян. Замыкает тройку лидеров лифтбек Skoda Rapid, который приобрели 35,1 тысячи россиян.

Далее в рейтинге расположились LADA XRay и Renault Sandero — 34,8 и 31,6 тысячи проданных автомобилей соответственно. За ними в десятке расположились Skoda Octavia, KIA Ceed, Ford Focus, KIA Picanto и Datsun mi-DO.