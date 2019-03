ЦРУ с ошибкой позвало на работу русскоговорящих

Спецслужба хотела привлечь специалистов, владеющих иностранными языками, которых там явно не хватает.

⁦@CIA⁩ recruitment poster in the Metro at Foggy Bottom, home of the State Department and GWU. Headhunting? ⁦@StateDept⁩ pic.twitter.com/MDRg1p3KJq — David Brunnstrom (@davidbrunnstrom) 29 марта 2019 г.

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в Вашингтоне разместило в американской столице плакаты с предложением работы для русскоговорящих с орфографической ошибкой. Оплошность не ускользнула от внимания пользователей соцсетей.

— Ваше владение иностранными языками are vitally important to our national security (Жизненно важны для нашей национальной безопасности. — Прим. Лайфа), — гласит билборд в метро.

Авторы надписи ошиблись с формой английского глагола состояния to be, чем вызвали рассогласование единственного и множественного числа в целой фразе. Нужно было написать is вместо are.

