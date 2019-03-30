ЦРУ с ошибкой позвало на работу русскоговорящих

@CIA recruitment poster in the Metro at Foggy Bottom, home of the State Department and GWU. Headhunting? @StateDept pic.twitter.com/MDRg1p3KJq— David Brunnstrom (@davidbrunnstrom) 29 марта 2019 г.
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в Вашингтоне разместило в американской столице плакаты с предложением работы для русскоговорящих с орфографической ошибкой. Оплошность не ускользнула от внимания пользователей соцсетей.
— Ваше владение иностранными языками are vitally important to our national security (Жизненно важны для нашей национальной безопасности. — Прим. Лайфа), — гласит билборд в метро.
Авторы надписи ошиблись с формой английского глагола состояния to be, чем вызвали рассогласование единственного и множественного числа в целой фразе. Нужно было написать is вместо are.
Ранее Лайф писал, что экземпляр книги про Гарри Поттера с ошибкой на обложке ушёл с молотка на аукционе за 68 812 фунтов (5,4 млн рублей).
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