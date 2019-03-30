В штате Луизиана голод на Украине 1932–1933 годов признали геноцидом

Губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс признал голод в 1932–1933 годах на Украине геноцидом украинского народа. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщило Посольство Украины в Соединённых Штатах.
Дипмиссия сообщила, что американский губернатор вслед за более чем 20 штатами выдал прокламацию относительно отмечания 85-й годовщины голодомора, и поблагодарила жителей США за солидарность и "поддержку в восстановлении исторической справедливости".
В декабре 2018 года посольство Соединённых Штатов в Киеве сообщило о признании голодомора на Украине геноцидом палатой представителей Конгресса США.
Ранее историк и общественный деятель Александр Шубин рассказывал, как США стремятся заработать бонусы на "геноциде".
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