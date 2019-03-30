Собчак поддержала флешмоб учителей с фото в купальнике

Педагоги массово публикуют свои снимки с отдыха после увольнения их коллеги из-за такой публикации.

Телеведущая Ксения Собчак решила поддержать барнаульскую учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову. Светская львица опубликовала фото в купальнике в своём телеграм-канале и присоединилась к флешмобу #учителятожелюди.

— Я поддерживаю флешмоб #учителятожелюди. И у уволенной учительницы Татьяны Кувшинниковой, и у педиатра, и у всех людей должно быть право на личную жизнь, — подписала фото Ксения Собчак.

Напомним, ранее Лайф писал, что барнаульской учительнице Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы за фото в купальнике, которое она разместила на своей странице во "ВКонтакте". Снимок был сделан на озере Пионерское, где проходила акция в честь зимней универсиады.

Учителя из разных регионов страны решили поддержать девушку: они стали массово публиковать в соцсетях свои фото в купальниках, добавляя тег #учителятожелюди.

Участники акции отмечают, что тоже имеют право на личную жизнь и претензии к ним могут возникать, только если они нарушают нравственные нормы, неподобающе ведут себя на рабочем месте. Публикацию фото в купальнике на общее обозрение педагоги таковым не считают.