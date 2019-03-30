В Архангельской области штормовой ветер снёс светофоры и сорвал крыши домов

Читайте также

В Архангельской области штормовой ветер снёс светофоры и сорвал крыши домов

349

Его порывы достигали скорости в 20 м/с, жители сообщают об аварийных отключениях электроэнергии.

В Архангельске и Северодвинске штормовой ветер сорвал крыши домов и снёс светофоры. Об этом пишет ИА "Северные новости".

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/severodvinsk_life?z=photo-39644772_456452550%2Fwall-39644772_2375566" target="_blank">Северодвинск life</a></p>

Местные жители сообщают о поваленных линиях электропередачи и строительных заборах. По данным ИА "Регион 29", порывы ветра достигали скорости 20 м/с.

Люди жалуются на аварийные отключения электроэнергии.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/severodvinsk_life?z=photo-39644772_456452544%2Fwall-39644772_2375569" target="_blank">Северодвинск life</a></p>

Отметим, что днём 29 марта областное ГУ МЧС предупреждало жителей о надвигающемся шторме.

Ранее Лайф рассказывал, как в Архангельской области пенсионерку насмерть придавило упавшим с крыши снегом.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×