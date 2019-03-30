В Архангельской области штормовой ветер снёс светофоры и сорвал крыши домов

В Архангельске и Северодвинске штормовой ветер сорвал крыши домов и снёс светофоры. Об этом пишет ИА "Северные новости".
Местные жители сообщают о поваленных линиях электропередачи и строительных заборах. По данным ИА "Регион 29", порывы ветра достигали скорости 20 м/с.
Люди жалуются на аварийные отключения электроэнергии.
Отметим, что днём 29 марта областное ГУ МЧС предупреждало жителей о надвигающемся шторме.
Ранее Лайф рассказывал, как в Архангельской области пенсионерку насмерть придавило упавшим с крыши снегом.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени