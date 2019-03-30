Первый муж Началовой нанял адвоката для защиты от обвинений в смерти певицы

Ранее артист назвал утверждения о его причастности к трагедии "легендой, придуманной горе-пиар-менеджерами".

Бывший муж Юлии Началовой музыкант Дмитрий Ланской нанял юридическую компанию Екатерины Гордон для защиты от обвинений в причастности к смерти экс-супруги, которые прозвучали в СМИ.

— С этого дня мои интересы представляет Екатерина Гордон, — написал экс-участник группы "Премьер-министр" в "Инстаграме".

В свою очередь защитница заявила, что поддерживает первого мужа певицы "как юридически, так и медийно, в частности, в контексте неоправданных обвинений и клеветнических высказываний".

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Её похоронили в любимом платье на Троекуровском кладбище в Москве. Вскрытие показало, что исполнительница умерла от сепсиса — заражения крови. В СМИ появились публикации, приписывающие первому мужу Дмитрию Ланскому причастность к ухудшению состояния певицы и её "анорексии".

Ранее экс-участник группы "Премьер-министр" выпустил видеообращение, в котором назвал обвинения против себя "легендой, придуманной горе-пиар-менеджерами" Началовой.