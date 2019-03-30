Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

Читайте также

Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо

210

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Главам ФАС, Минтранса, Минэнерго и Минфина до 26 апреля необходимо предоставить предложения по недопущению существенного роста цен.

Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.

Выполнение поручения возложено на глав ведомств: ФАС — Игоря Артемьева, Минтранса — Евгения Дитриха, Минэнерго — Александра Новака, Минфина — Антона Силуанова совместно с заинтересованными органами исполнительной власти.

Руководителям ведомств необходимо до 26 апреля 2019 года доложить правительству результаты мониторинга, а также предоставить предложения по недопущению существенного роста цен на авиабилеты и топливо.

Координировать работу будут вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак.

Ранее Лайф сообщал, что авиаперевозчики попросили миллиарды рублей, чтобы остановить подорожание билетов.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×