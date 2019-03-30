Правительство поручило провести мониторинг цен на авиабилеты и топливо. Соответствующее решение опубликовано на сайте кабмина.
Выполнение поручения возложено на глав ведомств: ФАС — Игоря Артемьева, Минтранса — Евгения Дитриха, Минэнерго — Александра Новака, Минфина — Антона Силуанова совместно с заинтересованными органами исполнительной власти.
Руководителям ведомств необходимо до 26 апреля 2019 года доложить правительству результаты мониторинга, а также предоставить предложения по недопущению существенного роста цен на авиабилеты и топливо.
Координировать работу будут вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак.
Ранее Лайф сообщал, что авиаперевозчики попросили миллиарды рублей, чтобы остановить подорожание билетов.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени