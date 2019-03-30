В Казани в отделе полиции нашли мёртвого следователя

В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" найдено тело следователя с огнестрельным ранением. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
— Криминальный характер смерти не усматривается, — прокомментировала ситуацию сотрудник пресс-службы МВД по Республике Татарстан Елена Родайкина.
По предварительным данным, у следователя были семейно-бытовые проблемы. По факту случившегося создана специальная комиссия, которая установит обстоятельства происшествия.
Ранее Лайф сообщал, что в Казани пьяный пассажир прямо на дороге убил водителя троллейбуса.
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