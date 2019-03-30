Кикбоксер отправил соперника в нокаут "ударом торнадо" — видео

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Кикбоксер отправил соперника в нокаут "ударом торнадо" — видео

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Румынский кикбоксер Эдуард Гафенку зрелищно нокаутировал голландца Томаса Доеве на турнире Colosseum Tournament XI в Бухаресте. Поединок проходил в весовой категории до 81 килограмма.

В конце первого раунда румын загнал соперника в угол и вырубил его ударом ногой по голове с разворота. После "удара торнадо" (Tornado kick) голландец продолжать бой был не в состоянии.

Ранее Лайф опубликовал видео, как экс-чемпион UFC Энтони Петтис нокаутировал кикбоксера Стивена Томпсона, применив Superman punch, или "удар супермена".

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