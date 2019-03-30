Старейшая жительница Волгоградской области раскрыла свой секрет

Женщина прошла через многое: тяжёлую работу с ранней юности, потерю детей и мужа, голод и бедность.

Жительнице станицы Глазуновская Волгоградской области Марфе Меньковой 10 мая исполнится 109 лет. Её жизнь нельзя назвать счастливой. Женщина ещё ребёнком начала зарабатывать, жила в голоде и бедности, а во время Великой Отечественной войны потеряла мужа. Но вера в свои силы помогла преодолеть все невзгоды судьбы.

— Никогда не думала, что столько проживу. Вот ещё день прожила — и хорошо, — передаёт слова Марфы Меньковой РИА "Новости".

По словам детей Марфы Меньковой, секрет её долголетия в том, что она ни разу не выпила спиртного. Также женщина не признает таблетки — всю жизнь лечилась только уколами. Кроме того, она никогда не ругалась матом.

В целом в роду Марфы Меньковой было много долгожителей: её мать дожила до 92 лет, а дядя умер в 94 года.

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