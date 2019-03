Трамп призвал отнять Пулитцера у WP и NYT за статьи о его связях с РФ

Ранее стали известны результаты расследования по "российскому делу", согласно которым американский лидер не был в сговоре с Москвой.

Президент США Дональд Трамп предложил отобрать у изданий Washington Post и New York Times Пулитцеровские премии, вручённые им в 2017 году за публикации о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы. Хозяин Белого дома считает, что незаслуженность наград показало расследование спецпрокурора Роберта Мюллера.

— Так забавно, что The New York Times и The Washington Post получили Пулитцеровскую премию за материалы о сговоре с Россией. А сговора-то не было! — написал он в "Твиттере", добавив, что газеты нужно лишить наград.

Как писал Лайф, спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по "российскому делу" и предоставил доклад главе Минюста США и генпрокурору Уильяму Барру. Ведомства опубликовали краткий вариант документа с основными выводами. В частности, в нём говорится, что Дональд Трамп не был в сговоре с Россией во время своей избирательной кампании в 2016 году.

Ожидается, что полная отредактированная версия 400-страничного доклада будет готова к середине апреля.