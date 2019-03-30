Рогозин на украинском ответил на критику дизайна самолёта для космонавтов

Накануне Центр подготовки космонавтов получил первый из двух заказанных Ту-204-300.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин ответил на критику подписчика о дизайне салона самолёта Ту-204-300 на украинском языке.

— Простите, это самолёт для космонавтов, а не для ваших украинских олигархов, — написал Рогозин в Twitter.

На это подписчик главы госкорпорации заявил, что он "гражданин и патриот России" и ему стыдно за внутреннее убранство самолёта.

Центр подготовки космонавтов получил первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300, названный в честь главного конструктора С.П.Королева, для доставки экипажей МКС и боевых расчётов на космодромы Байконур, Восточный и Куру. Самолёт оснащён специальными каютами для космонавтов pic.twitter.com/v91bcTiNvS — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 29, 2019

29 марта Рогозин сообщил, что Центр подготовки космонавтов получил первый из двух заказанных самолётов, названный в честь главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королёва. Второй самолёт Ту-204-300 — "Юрий Гагарин" — центр получит в ближайшее время.

Самолёты будут использоваться для доставки экипажей МКС и боевых расчётов на космодромы Байконур, Восточный и Куру.

Ранее Лайф писал, что "Роскосмос" назвал дату первого в 2019 году запуска с космодрома Восточный.