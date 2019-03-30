Первый испытательный полёт Ил-112В успешно завершился

В небе воздушное судно, призванное заменить Ан-26, сопровождал самолёт-лаборатория Ил-114ЛЛ.

Новый российский военно-транспортный самолёт Ил-112В совершил штатную посадку после успешного испытательного полёта. Впервые воздушное судно поднялось в небо на аэродроме Воронежского акционерного самолётостроительного общества (ВАСО).

— Экипажем командовал шеф-пилот ПАО "Ил" Герой России Николай Куимов. Полёт прошел в штатном режиме. В воздухе Ил-112В сопровождал самолёт-лаборатория Ил-114ЛЛ, — уточнили в пресс-службе Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина.

На земле лётчиков-испытателей встречали заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минпромторга Денис Мантуро, а также руководители ПАО "ОАК", ПАО "Ил", ПАО "ВАСО".

Ил-112В — первый военно-транспортный самолёт, который разработан в России "с нуля" в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Ожидается, что воздушное судно заменит парк Ан-26, срок службы которых истекает.