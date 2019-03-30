В Чебоксарах задержали рецидивиста, укравшего пирог с капустой

Местный житель решил не платить за мучное изделие стоимостью около двухсот рублей.

Полиция в Чебоксарах задержала 30-летнего мужчину, который украл пирог стоимостью 188 рублей из магазина самообслуживания. Правоохранительные органы намерены возбудить уголовное дело в отношении злоумышленника.

— Так как мужчина ранее привлекался к ответственности за подобное деяние, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — передаёт портал "PRO Город" сообщение пресс-службы МВД по Чувашии.

Уточняется, что хлебобулочное изделие было с капустой и мясом.

Ранее Лайф сообщал, что неизвестный мужчина в штате Мичиган похитил змею длиной больше метра и спрятал её в штанах.