Стиви Никс стала первой женщиной, дважды включённой в Зал славы рок-н-ролла

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Стиви Никс стала первой женщиной, дважды включённой в Зал славы рок-н-ролла

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На торжественной церемонии в Нью-Йорке исполнительница выступила вместе с британским певцом Гарри Стайлсом.

Американская певица Стиви Никс стала первой в истории женщиной, дважды удостоившейся чести быть включённой в Зал славы рок-н-ролла. Торжественная церемония прошла на спортивной арене Барклайс-центр в Бруклине.

Никс, которую часто называют "королевой рок-н-ролла", выступила на сцене с британцем Гарри Стайлсом.

Первый раз Никс была включена в Зал славы рок-н-ролла в 1998 году в составе группы Fleetwood Mac, уточняет The Hollywood Reporter.

Помимо Никс в Зал славы были включены Джанет Джексон и пять британских групп: Radiohead, The Cure, The Zombies, Def Leppard и Roxy Music.

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