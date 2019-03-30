Стиви Никс стала первой женщиной, дважды включённой в Зал славы рок-н-ролла

На торжественной церемонии в Нью-Йорке исполнительница выступила вместе с британским певцом Гарри Стайлсом.

HARRY STYLES & STEVIE NICKS SINGING “STOP DRAGGIN’ MY HEART AROUND” HAS LEFT ME IN A COMA pic.twitter.com/pvf2905R8a — keaton kilde (@keatonkildebell) 29 марта 2019 г.

Американская певица Стиви Никс стала первой в истории женщиной, дважды удостоившейся чести быть включённой в Зал славы рок-н-ролла. Торжественная церемония прошла на спортивной арене Барклайс-центр в Бруклине.

Никс, которую часто называют "королевой рок-н-ролла", выступила на сцене с британцем Гарри Стайлсом.

Harry bowing down to Stevie Nicks tonight. 03/29 pic.twitter.com/DVJJG3hyz9 — Harry Styles Updates. (@TheHSUpdate) 30 марта 2019 г.

Первый раз Никс была включена в Зал славы рок-н-ролла в 1998 году в составе группы Fleetwood Mac, уточняет The Hollywood Reporter.

Помимо Никс в Зал славы были включены Джанет Джексон и пять британских групп: Radiohead, The Cure, The Zombies, Def Leppard и Roxy Music.