Мария Максакова заявила, что мать не хотела её рожать

Артистка призналась, что не хочет повторять судьбу матери, которая в какой-то момент посчитала, что сможет решить проблемы, став женой богатого иностранца.

Оперная дива, вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в интервью программе "СЭЛФИ", которая выходит на YouTube, призналась, что появилась на свет во всех смыслах благодаря своему отцу — немецкому предпринимателю Петеру Андреасу Игенбергсу. Она пояснила, что, в частности, речь идёт о некой коммерческой сделке.

— Папа очень хотел, чтобы я родилась. Папа взял на себя всё бремя забот, — говорит певца.

По словам артистки, её мать — советская и российская актриса кино и театра Людмила Максакова — мучилась с первым ребёнком: "жили в Советском Союзе, тяжёлые роды, сложные отношения с предыдущим супругом", и второй раз она рожать не хотела.

— Папа её уговаривал, был готов абсолютно на всё. Это была покупка. Дорогой ценой, я вам скажу. Там было расписано всё до моих 16 лет — всё, что она хочет. В случае с моим рождением я её озолотила своим появлением, — вспоминает Максакова.

Певица также отметила, что не хочет повторять судьбу матери, которая, по её словам, в какой-то момент посчитала, что сможет решить проблемы, став женой богатого иностранца.

— В итоге получилось, что она за сытую жизнь отдала свой талант, — резюмировала Максакова.

Как сообщалось ранее, у Марии Максаковой появился украинский поклонник-миллионер.