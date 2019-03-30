В Германии задержали таджикистанцев, подозреваемых в терроризме

В Германии в ходе антитеррористических операций задержаны 10 человек, подозреваемых в подготовке преступления, наносящего ущерб государству. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ сообщает Die Welt.
Операции проводились в Дюссельдорфе и ряде других городов в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг около суток.
— Мы подозреваем, что это мелкая отколовшаяся от ИГИЛ* ячейка или симпатизирующая ему, — пояснил представитель прокуратуры Дюссельдорфа.
По данным издания Spiegel, задержанные — преимущественно выходцы из Таджикистана.
Ранее Лайф писал о задержании в Германии 11 человек, подозреваемых в подготовке терактов.
*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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