В Германии задержали таджикистанцев, подозреваемых в терроризме

По предварительным данным, это члены одной ячейки, которая могла отколоться от ИГИЛ.

В Германии в ходе антитеррористических операций задержаны 10 человек, подозреваемых в подготовке преступления, наносящего ущерб государству. Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ сообщает Die Welt.

Операции проводились в Дюссельдорфе и ряде других городов в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг около суток.

— Мы подозреваем, что это мелкая отколовшаяся от ИГИЛ* ячейка или симпатизирующая ему, — пояснил представитель прокуратуры Дюссельдорфа.

По данным издания Spiegel, задержанные — преимущественно выходцы из Таджикистана.

Ранее Лайф писал о задержании в Германии 11 человек, подозреваемых в подготовке терактов.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.