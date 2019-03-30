Эрдоган заявил о возможности решить сирийский вопрос "на поле"

Президент Турции планирует найти решение кризиса в Сирии после муниципальных выборов, которые состоятся 31 марта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что если сирийский вопрос не удастся решить за столом переговоров, то проблемы будут решаться "на поле". Его речь транслировал телеканал Haberturk.

— Если это будет возможно, то сделаем это за столом переговоров, а если нет, то на земле. Чем решительнее мы боремся с терроризмом, тем решительнее мы противостоим экономическому террору, — заявил турецкий лидер.

Эрдоган уточнил, что к решению сирийского вопроса он приступит сразу после муниципальных выборов, которые пройдут 31 марта.

Ранее Лайф сообщал, что Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть.