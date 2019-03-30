Эрдоган заявил о возможности решить сирийский вопрос "на поле"

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Эрдоган заявил о возможности решить сирийский вопрос "на поле"

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Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент Турции планирует найти решение кризиса в Сирии после муниципальных выборов, которые состоятся 31 марта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле заявил, что если сирийский вопрос не удастся решить за столом переговоров, то проблемы будут решаться "на поле". Его речь транслировал телеканал Haberturk.

Если это будет возможно, то сделаем это за столом переговоров, а если нет, то на земле. Чем решительнее мы боремся с терроризмом, тем решительнее мы противостоим экономическому террору, — заявил турецкий лидер.

Эрдоган уточнил, что к решению сирийского вопроса он приступит сразу после муниципальных выборов, которые пройдут 31 марта.

Ранее Лайф сообщал, что Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть.

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