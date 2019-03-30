Хоккеист "Рейнджерс" едва не отрубил клюшкой ухо сопернику — видео

Perron nearly loses his noggin buuuut there's no call. #stlblues pic.twitter.com/5QoBTEQn28 — FOX Sports Midwest (@FSMidwest) 30 марта 2019 г.

Хоккеист "Нью-Йорк рейнджерс" Брендан Смит едва не отрубил клюшкой ухо форварду "Сент-Луис блюз" Дэвиду Перрону во время домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ. После удара нападающий схватился за голову, но судейская бригада не посчитала достойным внимания инцидент.

Матч закончился со счётом 4:2 в пользу "Нью-Йорк рейнджерс". Из "рейнджеров" шайбы забросили российский нападающий Павел Бучневич, Райан Стром, Джимми Веси и Крис Крайдер. У "музыкантов" отличились российский форвард Владимир Тарасенко и Дэвид Перрон.