Рогозин поздравил сына с успешным полётом первого Ил-112В

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Рогозин поздравил сына с успешным полётом первого Ил-112В

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В 2017 году Алексей Рогозин был назначен гендиректором Авиационного комплекса имени Ильюшина.

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил "лётчиков-испытателей, своего сына Алексея и весь коллектив ильюшинцев" с первым полётом военного транспортника Ил-112В. Соответствующий пост Рогозин разместил в Twitter.

Напомним, 30 марта новый российский военно-транспортный самолёт совершил первый испытательный полёт. Лайф публиковал видео полёта, который состоялся в Воронеже.

Как ранее писал Лайф, в мае 2017 года Алексей Рогозин был назначен генеральным директором ОАО "Ил".

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