Рогозин поздравил сына с успешным полётом первого Ил-112В

Поздравляю летчиков-испытателей, своего сына Алексея и весь коллектив ильюшинцев с первым полётом лёгкого военно-транспортного самолёта ИЛ-112В! pic.twitter.com/2jRP3NHiCE— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 марта 2019 г.
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин поздравил "лётчиков-испытателей, своего сына Алексея и весь коллектив ильюшинцев" с первым полётом военного транспортника Ил-112В. Соответствующий пост Рогозин разместил в Twitter.
Напомним, 30 марта новый российский военно-транспортный самолёт совершил первый испытательный полёт. Лайф публиковал видео полёта, который состоялся в Воронеже.
Как ранее писал Лайф, в мае 2017 года Алексей Рогозин был назначен генеральным директором ОАО "Ил".
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