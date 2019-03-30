После гибели матери с двумя детьми при пожаре в Кузбассе завели дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели женщины и двух её детей в результате пожара в частном доме в посёлке Шерегеш Кемеровской области. В СК уточнили статью — "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

— На месте работает следственная группа, в составе которой входят следователи-криминалисты следственного управления, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф писал, что трагедия произошла сегодня ночью. Отец семейства услышал, что сработал автономный дымовой извещатель и проснулся. К этому моменту выход из дома был уже отрезан огнём. Тогда он начал выносить детей через окно. Сыновей 9 и 13 лет он вынес, а семилетнюю дочь и жену не успел. Позже тела женщины и девочки нашли на пепелище, 13-летний мальчик скончался в больнице.