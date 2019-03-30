Лобода пожаловалась, что у неё нет денег на роскошь

Певица пришла на передачу "Вечерний Ургант" и рассказала о предстоящих концертах.

Певица Светлана Лобода в эфире "Вечернего Урганта" рассказала об отношении к дорогим украшениям. На передачу исполнительница пришла с несколькими массивными кольцами на руках, уточнив, что это бижутерия.

— Не люблю золото. Правда, — сказала певица, отметив, что бриллианты ей не дарят и что она спокойно относится к драгоценностям.

Лобода также добавила, что ещё не заработала на свой самолёт.

— Ни колец, ни самолётов — ничего, ни бриллиантов, — сказала исполнительница Ивану Урганту.

Ведущий пошутил, что все деньги ушли на её пиджак, на что Лобода ответила: "На шоу".

Лобода сообщила, что осенью планирует дать в России два концерта на стадионах.

Напомним, Светлана Лобода стала одним из наставников в шестом сезоне проекта "Голос. Дети".

Ранее Лайф писал, что певица из-за роста популярности резко повысила цены на корпоративы.