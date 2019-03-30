Лобода пожаловалась, что у неё нет денег на роскошь

Певица Светлана Лобода в эфире "Вечернего Урганта" рассказала об отношении к дорогим украшениям. На передачу исполнительница пришла с несколькими массивными кольцами на руках, уточнив, что это бижутерия.
— Не люблю золото. Правда, — сказала певица, отметив, что бриллианты ей не дарят и что она спокойно относится к драгоценностям.
Лобода также добавила, что ещё не заработала на свой самолёт.
— Ни колец, ни самолётов — ничего, ни бриллиантов, — сказала исполнительница Ивану Урганту.
Ведущий пошутил, что все деньги ушли на её пиджак, на что Лобода ответила: "На шоу".
Лобода сообщила, что осенью планирует дать в России два концерта на стадионах.
Напомним, Светлана Лобода стала одним из наставников в шестом сезоне проекта "Голос. Дети".
Ранее Лайф писал, что певица из-за роста популярности резко повысила цены на корпоративы.
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