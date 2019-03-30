В Москве открылась благотворительная выставка-раздача бездомных кошек

Мероприятие продлится до 31 марта. Своих хозяев ждут десятки здоровых и привитых животных.

Волонтёры организации "Люди в помощь кошкам-сиротам" открыли в московском Культурном центре "Новослободский" выставку-пристройство бездомных животных. Чтобы забрать питомца домой, нужно иметь только доброе сердце и паспорт. Документ необходим для заключения договора. Трансляцию мероприятия вёл Лайф.

Своих хозяев 30 и 31 марта ждут десятки абсолютно здоровых, привитых кошек. На выставке присутствовали представители различных приютов.

— Кошку Асю привёз неизвестный мужчина и выкинул посреди города вместе с её другом-котом. Сказал, что они больше не нужны. Ольга спасла. Кинула клич в Сети, кто может помочь. Откликнулась я, и с тех пор мы дружим, спасаем, лечим, пристраиваем, — рассказывает в беседе с Лайфом представительница мини-приюта "Олины мурлыки и Ко" Виктория. — Несколько десятков животных (Спасённых и пристроенных. — Прим. ред.) на нашем счету есть.

Некоторые кошки уже обрели новую семью.