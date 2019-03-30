Пушков разгадал тайну "опрокинутого лица" Ким Чен Ына на встрече с Трампом

По мнению парламентария, либо глава Белого дома издевался над северокорейским коллегой, "либо в Вашингтоне вообще не ведают, что творят".

Сенатор Алексей Пушков разгадал, почему у лидера КНДР Ким Чен Ына на встрече с президентом США Дональдом Трампом было "опрокинутое лицо". Причина, по его мнению, кроется в предложении американского лидера перевезти северокорейское ядерное оружие и топливо в Штаты, информацию о котором накануне выяснили СМИ.

— В Ханое Трамп предложил Киму передать США ядерное оружие КНДР. Вот это да! Недаром у Кима было такое опрокинутое лицо. Более нелепую идею придумать трудно, — написал парламентарий в "Твиттере".

По мнению Пушкова, нелепое предложение можно объяснить двумя способами: "либо Трамп над Кимом издевался, либо в Вашингтоне вообще не ведают, что творят".

Напомним, переговоры лидеров США и КНДР состоялись в Ханое 28 февраля. Ким Чен Ын и Дональд Трамп досрочно покинули место проведения саммита, не достигнув соглашения. После этого глава Белого дома рассказал, что санкции США против КНДР останутся в силе. Накануне Reuters сообщило, что в первый день саммита Трамп попросил Ким Чен Ына передать ядерное оружие Штатам.