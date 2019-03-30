ОАК получит 2,22 млрд рублей для производства Ил-114

Суммарная мощность, подлежащая вводу в эксплуатацию, составит 8507 квадратных метров.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о предоставлении ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" (ОАК) 2,22 млрд рублей на капитальные вложения в объекты производственной инфраструктуры, а также послепродажного обслуживания самолёта Ил-114-300. Соответствующий документ размещён на сайте российского правительства.

Как отмечается, ввод в эксплуатацию должен состояться в 2021 году, суммарная мощность, которая подлежит вводу в эксплуатацию, — более 8500 квадратных метров.

Как писал Лайф, осенью 2018 года президент России Владимир Путин передал ОАК в состав Ростеха.