Минздрав подсчитал убытки от неинфекционных заболеваний в России

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай во время Красноярского экономического форума сообщил, что ежегодный экономический ущерб России от неинфекционных заболеваний составляет более трёх триллионов рублей ежегодно.
— Более трёх триллионов рублей ежегодного составляет экономический ущерб стране от неинфекционных заболеваний, — приводит его слова ТАСС.
Отмечается, что подсчёты проводили эксперты Федерального фонда социального страхования.
Ранее Лайф сообщал, что в Минздраве назвали самые распространённые венерические болезни у россиян.
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