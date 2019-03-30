Минздрав подсчитал убытки от неинфекционных заболеваний в России

Читайте также

Минздрав подсчитал убытки от неинфекционных заболеваний в России

84

Фото: © РИА "Новости"/Алексей Мальгавко

Экономические потери государства составляет более трёх триллионов рублей ежегодно.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай во время Красноярского экономического форума сообщил, что ежегодный экономический ущерб России от неинфекционных заболеваний составляет более трёх триллионов рублей ежегодно.

Более трёх триллионов рублей ежегодного составляет экономический ущерб стране от неинфекционных заболеваний, — приводит его слова ТАСС.

Отмечается, что подсчёты проводили эксперты Федерального фонда социального страхования.

Ранее Лайф сообщал, что в Минздраве назвали самые распространённые венерические болезни у россиян.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×