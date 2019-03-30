Московские власти решают, как продлить синюю ветку метрополитена

Заммэра отметил, что станция в районе Гольяново будет построена по просьбам жителей.

Власти Москвы в ближайшие шесть месяцев определят, каким образом Арбатско-Покровская линия метрополитена будет продлена до района Гольяново. Об этом сообщил заместитель столичного мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

— Для нас эта тема не входит в число первоочередных, потому что сейчас самый главный проект — Большая кольцевая линия (БКЛ), но параллельно мы начнем её двигать так, чтобы в 2023 году эту станцию тоже построить, — уточнил заммэра Москвы.

По словам Хуснуллина, соответствующие проектные решения уже подготовлены — мэр российской столицы Сергей Собянин принял решение о разработке градостроительной документации и выделении средств на проработку трассировок линии.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве в связи со строительством участка БКЛ до 5 апреля закрыли несколько станций Сокольнической линии метро.