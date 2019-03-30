СМИ узнали о планах Мэй провести четвёртое голосование в парламенте по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собирается провести четвёртое голосование в Палате общин по соглашению об условиях выхода страны из Евросоюза. По данным газеты Daily Telegraph, проект Брексита депутатам в очередной раз представят на следующей неделе.
В случае провала Мэй может инициировать проведение досрочных всеобщих парламентских выборов, чтобы таким образом выйти из тупиковой ситуации, утверждается в статье.
Ранее британский парламент в третий раз отказался одобрить подготовленный премьер-министром проект соглашения по Брекситу. После этого председатель Европейского совета Дональд Туск назначил на 10 апреля экстренный саммит ЕС для обсуждения дальнейших действий.
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