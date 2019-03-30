В правительстве не ожидают роста цен на бензин с 1 апреля

Ранее Минэнерго сообщило о намерении продлить соглашение с нефтяниками о заморозке стоимости топлива.

У кабмина нет опасений по поводу возможности роста стоимости бензина с 1 апреля. В стране есть механизм по сдерживанию внутренних цен на топливо, который доказывает свою эффективность. Об этом заявил зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия-24".

— С 1 января действует механизм так называемого налогового манёвра, отрицательного демпфирующего акциза, который экономическим способом сдерживает цены. На сегодняшний день, в принципе, благодаря этому механизму никаких опасений, что цены повысятся, у нас нет, — сказал вице-премьер.

Напомним, в начале ноября 2018 года Минэнерго и ФАС подписали с десятью крупными отечественными нефтекомпаниями соглашения по стабилизации рынка на срок с 1 ноября по 31 марта 2019 года. В них оговорены объёмы поставок и фиксированная стоимость топлива в опте и рознице.

Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил о намерении правительства продлить соглашение с нефтяниками о заморозке цен на топливо.