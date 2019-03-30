Пилотировавший Ил-112В лётчик назвал самолёт великолепным

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Пилотировавший Ил-112В лётчик назвал самолёт великолепным

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Фото: © Пресс-служба Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина

Он отметил, что состоявшийся в Воронеже первый полёт воздушного судна прошёл хорошо.

Герой России и шеф-пилот "Ильюшина" Николай Куимов, который пилотировал Ил-112В, назвал новый российский военно-транспортный самолёт великолепным. Об этом сообщает РИА "Новости".

Великолепный самолёт, вопросов к нему нет, полёт прошёл хорошо, — рассказал Куимов.

<p>Фото: © <a href="http://www.ilyushin.org/press/news/ev7159/" target="_blank">Пресс-служба Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина</a></p>

Напомним, ранее новый самолёт российского производства впечатлил американцев.

30 марта российский военно-транспортный самолёт Ил-112В совершил первый испытательный полёт. Лайф публиковал видео полёта, снятое на аэродроме в Воронеже. С успешным полётом первого Ил-112В лётчиков-испытателей и весь коллектив ильюшинцев, в том числе своего сына Алексея, поздравил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

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