В Саратове частично обрушился жилой дом

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В Саратове частично обрушился жилой дом

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Из построенного в 1957 году четырёхэтажного здания в целях безопасности эвакуировали жильцов.

В Саратове утром 30 марта произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей жилого дома. В результате случившегося никто не пострадал, сообщили в областном СУ СК России.

<p>Фото: © <a href="http://saratov.sledcom.ru/news/item/1324956/" target="_blank">СУ СК РФ по Саратовской области</a></p>

Проведён поквартирный обход жильцов дома. В целях обеспечения их безопасности проведена эвакуация, — уточнили в ведомстве.

<p>Фото: © <a href="http://saratov.sledcom.ru/news/item/1324956/" target="_blank">СУ СК РФ по Саратовской области</a></p>

Решением вопроса временного размещения жителей дома занялась районная администрация.

Следователи вместе со специалистами осмотрели место происшествия и конструкцию здания, которую решили укрепить.

<p>Фото: © <a href="http://saratov.sledcom.ru/news/item/1324956/" target="_blank">СУ СК РФ по Саратовской области</a></p>

Как отмечается, наиболее сильно повреждён последний этаж жилого дома. По факту частичного обрушения здания начата доследственная проверка.

Ранее Лайф писал об обрушении купола храма XVIII века в Ельце.

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