В Саратове частично обрушился жилой дом

В Саратове утром 30 марта произошло частичное обрушение фасада кирпичной кладки под кровлей жилого дома. В результате случившегося никто не пострадал, сообщили в областном СУ СК России.
— Проведён поквартирный обход жильцов дома. В целях обеспечения их безопасности проведена эвакуация, — уточнили в ведомстве.
Решением вопроса временного размещения жителей дома занялась районная администрация.
Следователи вместе со специалистами осмотрели место происшествия и конструкцию здания, которую решили укрепить.
Как отмечается, наиболее сильно повреждён последний этаж жилого дома. По факту частичного обрушения здания начата доследственная проверка.
Ранее Лайф писал об обрушении купола храма XVIII века в Ельце.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени