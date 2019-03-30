Белоснежные пляжи Гоа стали чёрными из-за мазута — видео

Белоснежные пески на пляжах известного индийского курорта Гоа окрасились в чёрный цвет из-за мазута. Больше всего от нефтеотходов пострадали Арамболь, Мандрем и Калангут. На кадрах в соцсетях видно, что райские уголки практически опустели.

Местные жители винят во всём танкеры, которые моют недалеко от берега. По их словам, во время межсезонья меняются течения и отходы нефтепродуктов прибивает к пляжам.

Теперь туристам приходится делиться в соцсетях способами избавиться от мазута — его трудно вывести и с кожи, и с одежды.