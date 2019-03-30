В Крыму призвали пересмотреть Конвенцию Монтрё из-за НАТО

Председатель Комитета парламента Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил о необходимости пересмотра Конвенции Монтрё 1936 года о статусе проливов в Чёрном море. Об этом сообщает РИА "Новости".
— Всё это очевидное бряцание оружием. Подобное поведение США в Чёрном море вызывает некое напряжение, — сказал Гемпель, комментируя очередной заход кораблей Североатлантического альянса в акваторию.
Он подчеркнул недопустимость создания иностранными военными группировками очага напряжения в Черноморском регионе. По мнению парламентария, все заходы кораблей иностранных государств должны быть согласованы со странами региона.
Ранее ВМФ России взял на сопровождение группировку кораблей НАТО в Чёрном море.
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