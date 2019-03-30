"Ил" опубликовал видео первого полёта лёгкого военного транспортника

Экипажем командовал Герой России Николай Куимов. Новый самолёт призван заменить парк украинских Ан-26.

ПАО "Авиационный комплекс имени Ильюшина" опубликовало видео первого успешного полёта нового военно-транспортного самолёта Ил-112В.

На записи видно, как авиалайнер под громкие аплодисменты уверенно отрывается от взлётно-посадочной полосы Воронежского авиастроительного объединения. Экипажем командовал Герой России Николай Куимов. В небе новичка сопровождал самолёт-лаборатория Ил-114ЛЛ, который фиксировал параметры полёта.

Как и планировалось, первый испытательный полёт Ил-112В длился 45 минут. За это время воздушное судно выполнило два больших круга с проходом над аэродромом.

После приземления пилотов встретили бурными аплодисментами и поздравили с успешным полётом.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолёт, который разработан в России "с нуля" в постсоветский период. Ожидается, что воздушное судно заменит парк Ан-26, срок службы которых истекает.

Ранее Лайф публиковал видео полёта, снятое пользователями соцсетей.