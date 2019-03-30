Россияне попросили присвоить Юлии Началовой звание заслуженной артистки РФ

Россияне попросили присвоить певице Юлии Началовой звание заслуженной артистки России. Петицию, которая размещена на сайте Change.org, подписали более пяти тысяч человек.
— Юлия Началова — настоящий пример мужественности, преданности зрителю, творчеству. Прошу присвоить ей звание заслуженной артистки Российской Федерации посмертно, — говорится в сообщении.
Стоит добавить, что, согласно законодательству, государственные награды посмертно присваиваются в России за проявленную отвагу, мужество и героизм.
Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Её похоронили в любимом платье на Троекуровском кладбище в Москве. Вскрытие показало, что исполнительница умерла от сепсиса — заражения крови. В СМИ появились публикации, приписывающие её первому мужу, Дмитрию Ланскому, причастность к ухудшению состояния певицы и "анорексии".
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