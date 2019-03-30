Россияне попросили присвоить Юлии Началовой звание заслуженной артистки РФ

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Россияне попросили присвоить Юлии Началовой звание заслуженной артистки РФ

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Фото: © Instagram / Юлия Началова

Однако просьбу поклонников покойной певицы едва ли получится удовлетворить, так как такие звания посмертно не присуждаются.

Россияне попросили присвоить певице Юлии Началовой звание заслуженной артистки России. Петицию, которая размещена на сайте Change.org, подписали более пяти тысяч человек.

Юлия Началова — настоящий пример мужественности, преданности зрителю, творчеству. Прошу присвоить ей звание заслуженной артистки Российской Федерации посмертно, — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что, согласно законодательству, государственные награды посмертно присваиваются в России за проявленную отвагу, мужество и героизм.

Напомним, Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет. Её похоронили в любимом платье на Троекуровском кладбище в Москве. Вскрытие показало, что исполнительница умерла от сепсиса — заражения крови. В СМИ появились публикации, приписывающие её первому мужу, Дмитрию Ланскому, причастность к ухудшению состояния певицы и "анорексии".

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