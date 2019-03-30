На машину актёра из "Бригады" упал сосед и погиб

Супрун заявил, что автомобиль не был застрахован, но "деньги — это не так ужасно, страшнее человека потерять".

В Москве на автомобиль известного актёра Виктора Супруна, снимавшегося в фильмах "Бригада" и "Ликвидация", упал сосед. ЧП произошло у высотки на улице Новаторов. 57-летний мужчина не выжил.

— Я уже лёг спать, когда сработала сигнализация. Я выглянул в окно, смотрю: что-то лежит. Я оделся, вышел, смотрю: лежит труп рядом с моей машиной. То есть человек упал на мою машину, а потом свалился с неё, — рассказал Супрун телеканалу "360".

По словам актёра, сразу после происшествия выскочила супруга упавшего мужчины — "нормальная, трезвая". Женщина не нашла мужа, а когда услышала разговоры на улице, выбежала. Супрун добавил, что машина не была застрахована и сильно повреждена, но "деньги — это не так ужасно, страшнее человека потерять".

Причину падения мужчины теперь выясняют правоохранительные органы. По предварительным данным, он состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

На счету актёра множество работ в театре и кино. В частности, он снимался в фильмах "Бригада" и "Ликвидация", а также в сериалах "Марш Турецкого", "Моя прекрасная няня", "Кухня", "Папины дочки", "Ранетки" и других.