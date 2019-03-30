Беглов заявил, что на нацпроект "Образование" в городе выделено 3,8 млрд рублей

Читайте также

Беглов заявил, что на нацпроект "Образование" в городе выделено 3,8 млрд рублей

66

Фото: © пресс-служба падминистрации Санкт-Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора заверил, что экономить на детях власти города не будут.

В бюджете Санкт-Петербурга на три года на нацпроект "Образование" выделено 3,8 миллиарда рублей. Об этом в ходе совещания по вопросам реализации национального проекта заявил врио губернатора Александр Беглов.

Петербург продолжает активную работу в рамках национального проекта "Образование". В бюджете города на три года на финансирование мероприятий национального проекта уже запланировано 3,8 миллиарда рублей. Экономить на детях мы не будем, — сказал он.

Беглов отметил, что Северная столица по ряду положений национального проекта идёт с опережением. При этом одним из главных направлений работы он назвал дополнительное образование и профориентационную работу.

Градоначальник обратил особое внимание на успешный опыт созданного в Петербурге навигатора профессий для школьников, который помогает ребятам узнать, какие существуют профессии, а также понять, что необходимо для их получения.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×