Проживший 111 лет британец — о секрете долголетия: Я просто избегал смерти

Мужчина раньше планировал "остановиться" именно на этом возрасте, но сейчас начал задумываться о будущем.

Top man Bob Weighton - England’s oldest man at 111, says he has no secrets to living for so long, he just avoids dying! pic.twitter.com/KyEYfZ9gSJ — ⚒ Parkers ⚒ (@Parkerswhufc) 30 марта 2019 г.

Старейший житель Великобритании Боб Уэйтон признался, что прожил 111 лет благодаря тому, что "просто избегал смерти". Об этом и остальных секретах своего долголетия он рассказал Sky News.

— У меня были такие же, как у всех, страхи, простуды, грипп, малярия, я перенёс две или три операции, — говорит бывший учитель и инженер.

Уэйтон уверен: он уже давно бы умер, если бы не его натура бойца. Отвечая на вопрос о секрете своего долголетия, дедушка говорит, что помогают каша и работа, которая приносит удовольствие. Даже сейчас он мастерит поделки из дерева и продаёт их, а также сам ходит за покупками. Со вчерашнего дня — с табличкой "Боб 111", поскольку 29 марта у него день рождения.

У Уэйтона два сына, дочь, десять внуков и 25 правнуков. Он признался, что не любит излишнее внимание к себе, и даже обратился с просьбой не присылать ему поздравительные открытки от королевы Елизаветы II на день рождения. При этом британец раньше планировал "остановиться" на 111 годах, но сейчас уже задумывается о будущем.

Ранее старейшая жительница Волгоградской области — 109-летняя Марфа Менькова — раскрыла секрет своего долголетия.