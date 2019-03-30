Кадыров получил титул "Герой Ислама" и орден "Звезда Иерусалима"

Главе Чечни Рамзану Кадырову Всемирная исламская лига присвоила титул "Герой Ислама". Также по решению президента Палестины Махмуда Аббаса его наградили орденом "Звезда Иерусалима".
— Вручил награду советник Президента Палестины доктор Махмуд Хаббаш, — сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Глава Чечни получил награды в заключительный день Международной религиозной конференция "Ислам — послание милости и мира", которая с 28 по 30 марта проходила в Москве и Грозном. Торжественная церемония состоялась в грозненском дворце "Сафия".
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