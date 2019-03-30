Кадыров получил титул "Герой Ислама" и орден "Звезда Иерусалима"

Читайте также

Кадыров получил титул "Герой Ислама" и орден "Звезда Иерусалима"

6

Фото: © VK/ Рамзан Кадыров

Главе Чечни Рамзану Кадырову Всемирная исламская лига присвоила титул "Герой Ислама". Также по решению президента Палестины Махмуда Аббаса его наградили орденом "Звезда Иерусалима".

Вручил награду советник Президента Палестины доктор Махмуд Хаббаш, — сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Глава Чечни получил награды в заключительный день Международной религиозной конференция "Ислам — послание милости и мира", которая с 28 по 30 марта проходила в Москве и Грозном. Торжественная церемония состоялась в грозненском дворце "Сафия".

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×