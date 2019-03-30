Спецназ СБУ начал патрулировать украинские города перед выборами

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Спецназ СБУ начал патрулировать украинские города перед выборами

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Сегодня в стране день тишины перед голосованием, а завтра гражданам предстоит выбрать одного из 39 кандидатов в президенты.

Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины, — сказано в сообщении.

Бойцы спецподразделения "Альфа" начали патрулировать улицы, автостанции, вокзалы и аэропорты.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта — за пост главы государства поборются 39 претендентов. Сегодня в стране день тишины накануне голосования.

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