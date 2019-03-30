Спецназ СБУ начал патрулировать украинские города перед выборами

Служба безопасности Украины перешла на усиленный режим работы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
— СБУ перешла на усиленный режим несения службы накануне и во время проведения выборов президента Украины, — сказано в сообщении.
Бойцы спецподразделения "Альфа" начали патрулировать улицы, автостанции, вокзалы и аэропорты.
Ничего необычного, просто Центр специальных операций "А" СБУ в полной боевой выкладке со скрытыми лицами начал патрулирование улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов по всей Украине. pic.twitter.com/S26cSteuI0— ПРАВДИВАЯ ПРАВДА (@Pravdiva_pravda) 30 марта 2019 г.
Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта — за пост главы государства поборются 39 претендентов. Сегодня в стране день тишины накануне голосования.
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