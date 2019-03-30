Устроившего смертельное ДТП водителя "гелендвагена" доставили в суд

Мужчину подозревают в нарушении правил дорожного движения, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Муслима Джамбекова, который устроил смертельное ДТП на 16-м километре Можайского шоссе в Москве, доставили в суд. Сегодня мужчине изберут меру пресечения.

Водителя "гелендвагена" подозревают в нарушении ПДД, ему грозит до семи лет тюрьмы.

Напомним, после аварии были наказаны руководство и сотрудники столичной ГИБДД.

Как писал Лайф, в результате ДТП с участием "гелендвагена" погибли пассажирки другого транспортного средства — женщина и её дочь-подросток. После аварии было возбуждено уголовное дело, Джамбеков покинул место ДТП. Мужчина сдался полиции лишь после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова "ответить за содеянное".

Двойную трагедию не смогла пережить бабушка погибшей женщины — она скончалась от разрыва сердца. В результате родственники хоронили сразу трёх человек.