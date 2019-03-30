Звезду бейсбола обвинили в педофилии

Спортсмен был арестован в январе этого года, но позже его освободили под залог в размере $25 тыс.

Комиссия присяжных штата Техас обвинила известного американского спортсмена, экс-бейсболиста Джона Веттеленда в педофилии. Об этом сообщает издание Sports Illustrated.

По его данным, американцу предъявлены обвинения по трём случаям сексуального насилия в период с 2004 по 2006 год. Ребёнку тогда было от четырёх до шести лет.

Веттеленд был арестован в январе этого года, но позже его освободили под залог в размере $25 тыс.

Напомним, ранее в педофилии обвинили актёра Кайла Масси, прославившегося благодаря сериалу "Такая Рэйвен".