Внедорожник упал с горы во время ралли в Геленджике, гонщик погиб — видео

На кадрах видно, как машина пытается преодолеть крутой склон, но в какой-то момент начинает катиться вниз.

Спортивный внедорожник упал с обрыва во время автомобильной гонки по бездорожью в Геленджике, водитель погиб, штурман получил тяжёлые травмы. По данным Лайфа, пострадавший гонщик экстренно доставлен в реанимацию.

Момент падения машины с горы запечатлён на видеозаписи, которую сделали очевидцы. На кадрах видно, как внедорожник пытается преодолеть крутой склон и у него почти получается. Однако в какой-то момент автомобиль начинает катиться вниз, затем переворачивается несколько раз и падает с обрыва.

В распоряжении Лайфа также оказались кадры старта гонки: водитель и штурман отправляются в поездку, из которой один из них не вернётся.