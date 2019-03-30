В элитном особняке под Одессой обнаружили тело убитого хозяина со следами пыток

Полицейские обнаружили в элитном особняке в селе Фонтанка Лиманского района Одесской области тело 62-летнего мужчины — хозяина дома. Об этом сообщает УНИАН.
На теле мужчины были обнаружены следы пыток. Представитель главка отметил, что семья занимается бизнесом, который связан с антиквариатом. В момент нападения супруга погибшего была в отъезде. Согласно представленным данным, из дома пропали деньги и ценные вещи.
На месте работают криминалисты, следователи, оперативники, кинологи. Заведено дело по статье "Умышленное убийство". Ведётся поиск причастных.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени