В элитном особняке под Одессой обнаружили тело убитого хозяина со следами пыток

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В элитном особняке под Одессой обнаружили тело убитого хозяина со следами пыток

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По данным полиции, семья погибшего занимается бизнесом, который связан с антиквариатом.

Полицейские обнаружили в элитном особняке в селе Фонтанка Лиманского района Одесской области тело 62-летнего мужчины — хозяина дома. Об этом сообщает УНИАН.

<p>Фото: © Нацполиция Украины</p>

На теле мужчины были обнаружены следы пыток. Представитель главка отметил, что семья занимается бизнесом, который связан с антиквариатом. В момент нападения супруга погибшего была в отъезде. Согласно представленным данным, из дома пропали деньги и ценные вещи.

<p>Фото: © Нацполиция Украины</p>

На месте работают криминалисты, следователи, оперативники, кинологи. Заведено дело по статье "Умышленное убийство". Ведётся поиск причастных.

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